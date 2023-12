Výhoda pre Slovensko? Opora Belgicka sa vzdá EURO, chce sa zotaviť

Ako referuje web football-espana.net , hoci existovala určitá nádej, že by sa mohol vrátiť v závere tohto ročníka, momentálne sa skôr zdá, že Courtoisov návrat na trávnik sa udeje až v budúcej sezóne.

Ak by sa tieto správy ukázali ako pravdivé, bolo by to pomerne odvážne rozhodnutie, pretože v minulosti bolo len veľmi málo hráčov, ktorí sa rozhodli vynechať veľký reprezentačný turnaj.