Keď sa Hamšík objavil, zatvárali obchody. Lobotka takmer nevychádza z domu

„Keď sa presunul na nákupy do mesta, obchod museli zavrieť – iba tak si mohol pokojne nakúpiť. Inak by tam fanúšikovia ihneď vbehli. Videl som to niekoľkokrát na vlastné oči. Pred obchodom zrazu čakalo tisíc ľudí. A tváre mali prilepené na výklad,“ vravel v minulosti pre SME Richard Hamšík – otec slávneho futbalistu.

Raz dokonca musela prísť polícia a Hamšíka eskortovať. Do nákupného centra chodil iba ráno, okolo desiatej.