Joao Félix dal fanúšikom Atlética Madrid ďalší dôvod, aby ho nemali radi

MADRID. Portugalský futbalista Joao Félix bol hlavnou postavou nedeľňajšieho šlágra španielskej La Ligy 2023/2024 medzi FC Barcelona a Atléticom Madrid.

Bolo to o to pikantnejšie, že 24-ročný hráč, ktorý v 28. minúte strelil jediný gól duelu, v lete odišiel z Madridu za turbulentných okolností na hosťovanie do FC Barcelona.

Presným zásahom, ktorý neváhal oslavovať, dal fanúšikom Atlética ďalší dôvod, aby ho nemali radi. Pred odchodom do Katalánska totiž vyhlásil, že jeho snom je hrať za FC Barcelona.