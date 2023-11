Namiesto boja o záchranu naháňajú gigantov. Ich dresy chcú po celom svete

Spoluvlastníkom sa stal aj brat trénera "The Citizens" Pere Guardiola, od roku 2020 je medzi nimi aj americko-bolívijský podnikateľ Marcelo Claure.

Ten do klubu prišiel pred dvoma rokmi, keď si organizácia v Girone prešla bankrotom. V lete 2017, iba mesiace po premiérovom postup medzi španielsku elitu klub kúpila skupina investorov z ABú Zabí, ktoré vlastní aj anglický Manchester City.

"Cieľom bolo nezostúpiť. Také métu máme od postupu do najvyššej súťaže. Pozícia lídra je preto viac ako sen. Nie sme tým však posadnutí, pretože dlhodobým cieľom je najmä stabilita," uviedol šéf klubu Ignasi Mas-Bagá.

Síce sme súčasťou globálneho sveta, no stále musíme myslieť na to, že sme len miestny klub z Girony," dodal Mas-Bagá.

V klube pracujú na rôznych súčastiach rozvoja a darí sa im aj pri predaji dresov. Kým v roku 2015 ich predali iba 800 a utŕžili sumu približne 40-tisíc eur, v aktuálnom ročníku očakávajú predaje za viac ako milión eur.

Dresy si objednávajú ich priaznivci z celého sveta.

"Posielam ich do Japonska, južnej Ameriky, USA. Po celom svete. Keď som prišiel do klubu, nedokázali sme si ani predstaviť situáciu, že ľudia v Japonsku budú chcieť kúpiť naše dresy. A to sa teraz deje. A rôzne značky stoja pred našimi dverami a klopú na ne," doplnil.

