Elche zostupuje do druhej španielskej ligy. Ohrozené sú aj tieto tímy

Do druhej ligy definitívne poputujú hráči Elche CF, ktorých budú nasledovať dva ďalšie tímy. Na 18. a 19. mieste tabuľky La Ligy sú momentálne Getafe a Espanyol Barcelona.

Pred záverečnými štyrmi kolami sú zostupom do nižšej súťaže Segunda División ohrozené viaceré tímy.

Tréner Cádizu verí vo víťazstvo

Medzi štrnástou Valenciou a devätnástym Espanyolom je v tabuľke rozdiel len šesť bodov.



„Vieme, aký dôležitý je tento zápas. Hráme doma a máme našich fanúšikov, aby nás hnali dopredu.

Výsledok tohto zápasu môže byť zlomovým bodom pre zvyšok sezóny. Musíme sa vyvarovať chýb a ísť za víťazstvom,“ povedal tréner Cádizu Sergio González.

Klub z Valladolidu, ktorý vlastní niekdajší brazílsky reprezentant Ronaldo, prehral pod vedením trénera Paula Pezzolana, ktorý nastúpil do funkcie minulý mesiac, ostatné štyri zápasy.

Ak zdolajú Real, zachránia sa

„Bál by som sa, ak by sme si nevytvárali šance. Musíme dávať viac gólov. Máme súperov, ktorí sa tiež trápia a v tabuľke sú tri tímy pod nami, takže to musíme využiť,“ povedal Pezzolano.