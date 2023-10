Útok reprezentácie? Šesták hlási problém, Ďuriš reaguje na prípadný návrat (anketa)

1. Keďže útočníci nedávajú góly a góly potrebujeme k víťazstvám, tak je to určite jeden z našich najväčších súčasných problémov. Dôležité je, že Slovensko sa napriek tomu asi kvalifikuje na EURO, čo prinesie financie do futbalu i do mládeže.

2. Útočníkom by sa určite nemalo stávať, že nevystrelia či netrafia bránu, ale Portugalsko bolo ťažkým súperom a aj Luxembursko ukázalo kvalitu. Nemali takú podporu, aby sa dostali do pozícií, z ktorých by mohli gólovo zakončovať.

Na ihrisku z nich ale vyzeral lepšie Boženík. Keď predošlé roky nehrával v klube, možno sa dostal do istého herného výpadku či psychického bloku, no dnes je v lepšej pohode. Vie podržať loptu, ťahá ho to do šestnástky a pre tím bol oveľa platnejší ako Robo Polievka.