Trpaslík a ostrovný tím. Slovensko pozná súperov v príprave na EURO

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA SO SAN MARÍNOM:

13.10.2007 Slovensko - San Maríno 7:0 / kvalifikácia ME 2008 (Dubnica nad Váhom)

21.11.2007 San Maríno – Slovensko 0:5 / kvalifikácia ME 2008 (Serravalle)

11.10.2008 San Maríno – Slovensko 1:3 / kvalifikácia MS 2010 (Serravalle)

06.06.2009 Slovensko - San Maríno 7:0 / kvalifikácia MS 2010 (Bratislava)



VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA S WALESOM:

07.10.2006 Wales – Slovensko 1:5 / kvalifikácia ME 2008 (Cardiff)

12.09.2007 Slovensko – Wales 2:5 / kvalifikácia ME 2008 (Trnava)

11.06.2016 Wales – Slovensko 2:1 / ME 2016 (Bordeaux)

24.03.2019 Wales – Slovensko 1:0 / kvalifikácia ME 2020 (Cardiff)

10.10.2019 Slovensko – Wales 1:1 / kvalifikácia ME 2020 (Trnava)