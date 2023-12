Slovensko čaká žreb EURO 2024. Zostavili sme ideálne zloženie i skupiny smrti

Slovensko sa vďaka druhému miestu a výsledkom v kvalifikačnej skupine dostalo do tretieho koša.

Počítač určil tú najťažšiu v zložení Anglicko, Dánsko, Holandsko a Taliansko. Naopak, najprijateľnejšia spoločnosť by bola s Albánskom, Slovenskom a Poľskom, ak sa presadí v marcovej baráži.

Moderátori ešte predtým pripomenuli nedávnu históriu, keď sa Maďari na EURO 2020 dostali do veľmi ťažkej skupiny v konkurencii Francúzska, Portugalska a Nemecka, napriek tomu až do konca posledného zápasu v Allianz Aréne v Mníchove proti domácim bojovali o postup.

V skupine smrti by sa Maďarsko podľa nich ocitlo s Francúzskom, Holandskom a Talianskom. Za najpriechodnejších súperov vybrali Nemecko, Slovensko a Slovinsko, keďže podcast vysielali ešte pred poslednými zápasmi kvalifikácie a nebolo jasné presné zloženie košov.

„Pre nás je Slovensko stále silný súper, ale momentálne máme kvalitnejších top hráčov ako oni. Bol by to pikantný súboj aj vzhľadom na historické súvislosti. Z takejto skupiny by maďarskí fanúšikovia určite očakávali postup,“ odznelo v podcaste.

Ako by vyzerala ideálna a ako najhoršia možná skupina pre Slovensko?