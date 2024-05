Slováci sa prvýkrat stretli pred blížiacim sa EURO, tréning viedol Hamšík

Hamšík zdôraznil, že každý má šancu prebojovať sa do záverečnej nominácie na Euro. O to viac, že Európska futbalová únia (UEFA) nedávno povolila všetkým účastníkom nominovať až 26 hráčov namiesto pôvodne plánovaného počtu 23 futbalistov.

Čo sa týka programu hráčov a tréningového procesu, väčšinu už vopred prebrali s trénerom Calzonom, ktorý taktovku prípravy uchopí neskôr. "Po každom tréningu dostane video z dronu, takže bude mať množstvo kvalitných informácií na ruke priamo po tréningu,“ podotkol Hamšík.

Po neoficiálnom tréningovom kempe v Šamoríne bude príprava slovenskej reprezentácie pokračovať v Rakúsku.

"Nominácia do Rakúska bude opäť širšia. Nebude to ešte tá finálna. Stále je dosť času. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Veríme, že budú všetci zdraví a k dispozícii. A to ťažšie to bude mať tréner pri výbere. Je pozitívne, že v konečnej nominácii pribudli traja hráči. Ak by sa náhodou niečo stalo, vždy tam bude niekto, kto bude k dispozícii,“ dodal.

Hamšík tiež uviedol, že pozícia, v ktorej sa ocitol, je síce preňho nová, ale nezaskočilo ho nič. "Samozrejme, vo svojej akadémii trénujem aj staršie kategórie, U17 a U19, to sú už v podstate chlapi, takže je to porovnateľné. No toto je reprezentácia a je to veľká česť,“ uzavrel.