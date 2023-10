Chovana prekonal Šporar aj vlastný chrbát, Slováci ovládli rumunskú ligu

BRATISLAVA. Ak by niekto hľadal slovenskú futbalovú hviezdu víkendu, celkom prirodzene by sa najprv najskôr pozrel do elitných líg.

Stanislav Lobotka síce bol pri remíze Neapola s AC Miláno (2:2), ale dostal len priemerné hodnotenia. Aj keď pokazil v náročnom zápase len dve prihrávky.

Milan Škriniar sa po týždni vrátil do základu Paríža St. Germain, no na ihrisku Stade Brestois tŕpol až do konca. PSG rozhodlo o výhre 3:2 v poslednej minúte.