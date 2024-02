Prestup Boženíka do Sevilly na poslednú chvíľu stroskotal, vracia sa do Portugalska

SEVILLA. Slovenský futbalista Róbert Boženík zostane v Boaviste Porto a neprestúpi do španielskeho klubu FC Sevilla.

Ako informoval španielsky denník Marca, prestup stroskotal, keďže sa kluby nedohodli.

Podľa zdroja bol už Boženík v Španielsku, kde aj absolvoval lekársku prehliadku, no vráti sa späť do Portugalska. V Seville mal zaujať miesto po Ivanovi Rakitičovi, ktorý prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Shabab.