Dúbravka sa môže aj roztrhať, je v patovej situácii. Je to inteligent, trucovať nebude

V klube nechytá, v reprezentácii žiari. Brankár slovenského národného tímu Martin Dúbravka je v špecifickej situácii, ktorú však zvláda ako profík. O jeho príprave a reprezentačných výkonoch porozprával v rozhovore pre Sportnet tréner brankárov reprezentácie JÁN NOVOTA.

Ako vyzerá práca na reprezentačných zrazoch s brankárom, ktorý nie je v zápasovom rytme? Celkovo práca s brankármi v reprezentácii je úplne iná ako v klube. Na reprezentačných zrazoch sa nezaoberáme fyzickými vecami, sústredíme sa na taktické aspekty. Najdôležitejšie je, aby v čase zápasu bol brankár maximálne pripravený a cítil sa dobre. Je dôležité, aby bol uvoľnený a nie preťažený, aj preto mávame skôr hravé tréningy.

Všetci traja sú hotoví brankári, nemusím s nimi riešiť nejakú techniku chytania. Ide o to, aby boli uvoľnení a pokojní. Samozrejme, pomocou videí sa zaoberáme taktikou, aby boli na konkrétneho súpera pripravení.

Veľmi dôležitý je však aj faktor, aby tréningy prebiehali v dobrej nálade. To platí aj pre Martina Dúbravku. Počas tohto zrazu bol aj trošku prechladnutý, takže aj to sme museli brať do úvahy. Treba vyzdvihnúť, že Martin sa vie výborne pripraviť pred každým zápasom, aby sa dostal do toho ideálneho mentálneho rozpoloženia. Ja s tým nemám až tak veľa roboty.

Čomu sa konkrétne venujete na jednotlivých tréningoch počas reprezentačného zrazu? Máme spoločnú skupinu, kde si píšeme, takže aj medzi zrazmi sme v kontakte. Sledujem zápasy všetkých reprezentačných brankárov, a volám si a píšem si s nimi, ako sa cítia, či nemajú nejaké zranenie, v akej sú forme. Na samotnom zraze veľa závisí od toho, kto kedy príde. Ak niekto príde až v pondelok, tak nemôže mať takú tréningovú záťaž, keďže cestoval, musíme byť opatrní. Deň pred zápasom ich už zase nemôžeme preťažiť, takže treba vedieť, ktoré sú tie dni, keď môže byť záťaž väčšia. Ako som vravel, dôležité je, aby sa cítili dobre, aby sa na tréningu bavili. Ako znáša Dúbravka svoju situáciu, že v klube nechytá? Je z toho skleslý, alebo už sa s tým vysporiadal? Nepovedal by som, že je skleslý. Samozrejme, nie je z tejto situácie šťastný a chcel by chytať. Vidí to však reálne. V každom reprezentačnom zápase chce ukázať maximum, no vie, že to stále nemusí stačiť na to, aby chytal aj v klube.