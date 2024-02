Modrič zachránil Real ukážkovou strelou. Nikdy sa nevzdávame, vyhlásil

"Dokázali sme, že sa nikdy nevzdávame. To je v DNA Realu Madrid. Boli by sme radšej, keby sme skórovali skôr, ale keď to príde neskoro, je to ešte vzrušujúcejšie," uviedol Modrič.

O víťazstve nepochyboval ani Ancelotti: "Zaslúžili sme si vyhrať, udržali sme si intenzitu až do konca a toto sa stane, keď to dosiahnete."

Výnimočný moment prežil obranca hostí Sergio Ramos, ktorý odohral prvý zápas na štadióne Santiago Bernabeu v pozícii hosťujúceho hráča po takmer dvoch dekádach.

Tridsaťsedemročný Ramos vyšiel na slávnom štadióne v drese hostí iba raz. Bolo to 22. decembra v roku 2004, keď pôsobil v rovnakom tíme ako v súčasnosti.