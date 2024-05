Útočná stálica Talianska na EURO nepocestuje, priestor dostane Scamacca

Kormidelník zároveň nenominoval niekoľko hráčov z predošlých ME, ktoré Taliani vyhrali.

RÍM. Futbalista Gianluca Scamacca sa dostal do širšej nominácie talianskej reprezentácie na majstrovstvá Európy.

Dvadsaťpäťročný kanonier pritom nedostal príležitosť počas marcových prípravných zápasov proti Venezuele (2:1) a Ekvádoru (2:0).

Spalletii sa vtedy ohradil voči futbalistom, ktorí "hrajú na PlayStation do štvrtej rána". Táto poznámka bola všeobecne pochopená ako narážka na Scamaccu.

Jeho súčasná forma by však mohla pomôcť úradujúcim európskym majstrom, ktorí majú problémy v koncovke a v kvalifikácii bojovali do úplného konca o ME s Ukrajinou.