Nastúpi aj Ronaldo? Nepoviem, vraví tréner. Portugalská ekipa môže spečatiť triumf

Martinez má k dispozícii takmer kompletný káder a môže s mužstvom zopakovať výnimočný počin, ktorý sa mu podaril ako trénerovi Belgicka. S bývalým tímom vyhral všetkých desať duelov v kvalifikácii ME 2020.

Uviedol to na predzápasovej tlačovej konferencii pred kvalifikačným zápasom J-skupiny. Úvodný výkop stretnutia na vypredanom Estadio do Dragao v Porte je o 20.45 SELČ, v Portugalsku je o hodinu menej.

Jeho súčasná ekipa ťahá šesťzápasovú šnúru víťazstiev s impozantným skóre 24:0. Naposledy Portugalci deklasovali doma Luxembursko 9:0 aj bez kapitána Cristiana Ronalda, ktorý sa proti Slovákom vracia do mužstva po vypršaní trestu za tri žlté karty.

Domáci tím v prípade triumfu spečatí postup na budúcoročný šampionát v Nemecku. Bola by to už siedma nepretržitá účasť Portugalska na majstrovstvách Európy, ktoré v roku 2016 vyhralo.

"Sústredíme sa na to, aby sme hrali na najvyššej úrovni a vyhrali zajtrajší zápas. Vo futbale už neexistuje ľahký duel. Zvíťazili sme v šiestich zápasoch vďaka prístupu a odhodlaniu hráčov.

Tréner neodpovedal, či nastúpi v základnej zostave: "Neodpoviem, uvidíte zajtra. Veľa sa hovorí o tom, ako nastúpime. V súčasnosti však máme päť striedaní, moderný futbal nie je len o základnej jedenástke.

Urobíme to podobne ako počas predchádzajúcich zápasov, náhradníci v jednom stretnutí nastúpia v druhom v základe. Brankársky post je niečo iné, chytať bude Diogo Costa."

Slovenským futbalistom sa pred niečo vyše mesiacom podarilo Portugalcov doma potrápiť. V Bratislave s nimi prehrali najtesnejším rozdielom 0:1 po góle Bruna Fernandesa, no hosťom boli vyrovnaným súperom a až do konca stretnutia siahali po bode.

"Bol veľký rozdiel medzi prvým a druhým polčasom, ktorý sme kontrolovali. V prvom boli oni lepší ako my. Zajtra to bude iné a my musíme byť tímom, akým sme boli v druhom polčase v Bratislave, konštatoval Martinez.