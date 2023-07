Škriniar mal prísť do tímu hviezd. Zo zlatej klietky utekajú aj najvernejší

Milan Škriniar mal zmluvu v Interi Miláno do konca sezóny, preto sa do PSG, ktorý už dlho sníva o najväčších úspechoch, vybral až v lete.

Najprv odišiel len jediný

Už v zime sa povrávalo o viacerých odchodoch, no pred vyraďovacou fázou Ligy majstrov nikto z boja neutiekol.

Nikto okrem španielskeho reprezentanta Pabla Sarabiu, ktorý sa na polroka vrátil do Paríža, no napokon zamieril do anglickej Premier League bojovať o záchranu s Wolverhamptonom.

Do Anglicka odišiel aj 36-ročný brankár Keylor Navas, no po hosťovaní v Nottingham Forest sa 110-násobný kostarický reprezentant túži vrátiť do Paríža. V klube však majú inú predstavu.

A to napriek tomu, že aktuálna brankárska dvojica Gianluigi Donnarumma - Sergio Rico má otáznu budúcnosť. Jeden hráč je na odchode, druhý na jednotke intenzívnej starostlivosti.