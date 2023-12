Superliga chce byť najznámejšou súťažou na svete, predstavila formát so 64 tímami

"Budeme pokračovať v dialógu so zainteresovanými futbalovými stranami, aby sme vysvetlili a ďalej rozvíjali tento návrh.

V súťaži by štartovalo 64 mužských tímov a 32 ženských. Spoločnosť uviedla, že všetky televízne prenosy zápasov budú zadarmo.

Súťaže sa budú môcť zúčastniť kluby podľa športových zásluh, nikto nebude mať predplatené ani permanentne isté miesto, a k tomu požadujú zachovať národné súťaže v nezmenenej podobe.

Mužské tímy sa rozdelia do troch skupín, ktoré budú niesť názvy Hviezdna, Zlatá a Modrá. V skupinách by sa hralo systémom každý s každým doma a vonku.

Tým pádom by účastníkov čakalo 14 garantovaných zápasov za sezónu. Základné skupiny by trvali od septembra do apríla.

Najlepší dvaja z dvoch najvyšších skupín by postúpili do play-off. V skupine Modrá sa do vyraďovacej časti posunie iba víťaz.

Účasť v tretej úrovni bude určovať výsledok z národných súťaží, z ktorých sa bude dať do Superligy kvalifikovať. V prípade ženských súťaží bude princíp rovnaký, iba skupiny budú dve.