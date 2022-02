Predviedol šialený záver. Vysoký Slovák patril cez víkend medzi najlepších

„Lobotka dnes urobil dôležité kroky, prevzal mužstvo do svojich rúk a prinútil ho hrať dobre. Keď hrá dobre on, hrá dobre aj mužstvo,“ vyhlásil Spalletti.

„Som veľmi šťastný, že som strelil svoj prvý gól za Cracoviu. Boli by to ešte lepšie pocity, keby sme vyhrali. Mali sme veľa šancí, ak by sa hralo ešte päť minút, niečo by sa možno stalo,“ uviedol Filip Balaj pre web Cracovia Krakov. Jeho tím je aktuálne v pokojnom strede, na deviatom mieste tabuľky.

Posledným hráčom, ktorý sa dostal medzi najlepších Slovákov je Matúš Bero. Od portálu dostal známku 7,3. Jeho Vitesse Arnhem však prehralo na pôde Twente Enschede 0:3. Aktuálne je Vitesse na šiestej priečke Eredivisie.

Portál SofaScore.com známkuje hráčov v piatich najlepších európskych ligách (anglická, nemecká, talianska, španielska, francúzska), ale aj najvyššie súťaže v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Škótsku, Švédsku, Turecku či USA.