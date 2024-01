Uzdravený De Bruyne režíroval obrat Manchestru City: Lepšie to byť nemohlo

De Bruyne sa zotavil po dlhodobom zranení zadného stehenného svalu. Do zostavy City sa vrátil už pred týždňom v zápase Pohára FA proti Huddersfieldu (5:0), no v lige nastúpil prvýkrát od 11. augusta.

Tridsaťdvaročný špílmacher mal prsty aj v rozhodujúcom góle Oscara Bobba, ktorého našiel vydareným pasom za obranu. Nórsky mladík využil zaváhanie súperovho obrancu Kierana Trippiera, ktorý ho nedokázal pokryť, na malom priestore si ideálne prebral loptu, položil Dúbravku a rozhodol o víťazstve City.

"Už mi to chýbalo," vyznal sa po zápase De Bruyne. "Mám za sebou vážnejšie zranenie a potreboval som určitý čas na zotavenie, no tvrdo som na sebe pracoval. Prísť sem, na tento štadión, do tohto prostredia - myslím si, že to bolo viac o chcení ako o pripravenosti.

Viem, že nie som ešte schopný odohrať plných 90 minút, no dokážem v plnom nasadení absolvovať 20-25 minút. Pri chladnom počasí to ešte cítim v pľúcach, no mohol som zažiť lepší návrat, ako bol tento?"