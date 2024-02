Predstaví sa Messi na olympiáde v Paríži? Tréner Argentíny túto možnosť nevylúčil

To by však pravdepodobne nebol prípad Messiho, ktorý má v zmluve s Interom Miami klauzulu, že môže kedykoľvek odísť hrať za Argentínu.

„Každý pozná môj vzťah s Leom a priateľstvo, ktoré máme. Hráč ako on má otvorené dvere. Samozrejme, závisí to od neho a jeho záväzkov.

Ak by sa Messi predstavil na OH v Paríži, znamenalo by to jeho návrat do mesta, kde pôsobil v rokoch 2021 až 2023 v drese miestneho klubu Saint-Germain.

Za tím z Parku princov v minulosti hrával aj spomenutý Di María (2015 - 2022).