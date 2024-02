Messi objasnil svoju neúčasť v prípravnom zápase v Hongkongu, poprel špekulácie politikov

"Každý vie, že vždy chcem hrať a chcem byť v každom zápase," uviedol Messi, ktorý vo videu hovoril aj o "veľmi peknom a blízkom vzťahu s Čínou".

Ako dôvod svojej absencie uviedol svalové problémy a poznamenal, že ak by za jeho neúčasťou bolo niečo iné, tak by do Hongkongu vôbec necestoval.

Osemnásobný víťaz Zlatej lopty má v Číne obrovské množstvo fanúšikov, tisícky z nich prišli 4. februára na prípravný duel Interu proti výberu Hongkongu iba kvôli nemu.

Na duel zavítalo takmer 40-tisíc divákov, ktorí zaplatili za vstupenku v prepočte približne 125 eur.

Po tom, ako Messi zostal iba na lavičke, žiadalo publikum vrátiť peniaze. Diváci vypískali Messiho i spolumajiteľa tímu Davida Beckhama.