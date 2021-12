Zápas Leicester - Tottenham sa nehrá, Frank vyzval na odloženie celého kola Premier League

Koronavírus v ostatných dňoch totiž diagnostikovali desiatkam hráčov naprieč jednotlivými klubmi. "Mali by sme odložiť celé kolo Premier League naplánované na najbližší víkend. Prípady nákazy sú naprieč všetkými klubmi súťaže, každý má problémy.

Tréner Brentfordu Thomas Frank preto vedenie súťaže vyzval, aby odložila na víkend naplánované stretnutia 18. kola a dalo jednotlivým účastníkom "vyrovnať sa" so zvýšeným počtom nakazených hráčov ochorením COVID-19.

Ak odložíme jedno kolo Premier League a prípadne aj budúcotýždňové zápas Ligového pohára, každému dáme možnosť sa so situáciou popasovať a stopnúť šírenie vírusu," myslí si Thomas Frank.



"Samozrejme, chceme pokračovať. Je dôležité, aby sa futbal hral aj naďalej. Toto je však cesta, aby sme počas sviatočného obdobia nemuseli rušiť ďalšie zápasy," pokračoval kouč Brentfordu a dodal:

"Variant omikron sa celým svetom rýchlo šíri a my musíme spraviť všetko, aby sme sa mu vyhli. Veľa by spravilo, ak by sme na tri, štyri či päť dní zavreli tréningové plochy a potom sa budeme môcť vrátiť."



Už počas minulého týždňa mali s koronavírusom vo svojich radoch v Tottenhame Hotspur, v ostatných dňoch sa pridali aj Bremtford, Watford a najnovšie Leicester.

Aj ďalšie kluby hlásia hráčov s ochorením COVID-19, zatiaľ však nie v takých počtoch, aby to ohrozilo ich fungovanie.