Keď sa ozval Real, mal v tom jasno. Bellingham je v Madride spokojný aj vďaka Ancelottimu

Stredopoliar prišiel do španielskeho klubu z Borussie Dortmund, záujem oňho malo vtedy niekoľko popredných európskych klubov.

Dvadsaťročný Bellingham prišiel na Santiago Bernabeu pred touto sezónou a myslí si, že jeho hra sa zlepšila pod trénerom Carlom Ancelottim: "Myslím si, že znak dobrého trénera je ukázať vám, že ste lepší než ste si pôvodne mysleli."

City je považované za favorita, vlani zdolali doma Real v semifinále LM 4:0. "To je pohľad zvonku, ja nemám favorita, nie som tipér. Ale viem, že my máme celkom dobrý tím. Náš súper je víťaz treble, ale aj my máme niekoľko skvelých hráčov," dodal Bellingham.