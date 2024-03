Zarezal rozhodca Real Madrid? Koniec zápasu odpískal tesne pred gólom Bellinghama

Ak by sme po prvom polčase viedli o dva góly, vyzeral by ďalší priebeh zápasu inak," povedal Duro.

"Je to škoda. Rozhodca sa pozrel na hodinky a ostávala už asi iba sekunda do konca nadstaveného času.

Real mohol knokautovať súpera v 9. minúte nadstaveného času z poslednej akcie, ktorú hlavičkou zakončil Bellingham, no rozhodca mu zmaril radosť, keď zápas ukončil v momente, keď do šestnástky domácich letela centrovaná lopta.

Neuznaný gól a červená karta

"Myslím si, že urobil chybu. Je to bezprecedentné rozhodnutie. Ak by rozhodca ukončil zápas v momente, keď mal loptu brankár Valencie, bolo by to správne. On však nechal pokračovať v hre," poznamenal Ancelotti.

Nasledovali mohutné protesty hráčov Realu, ktoré vyústili do červenej karty pre Bellinghama i žltej pre Joselua.

Pre Bellinghama to bola prvá červená karta počas pôsobenia v Madride a zároveň prvý duel po trojzápasovej absencii pre zranenie. Červená karta pre kľúčového kanoniera tímu mrzela Ancelottiho rovnako ako neuznaný víťazný gól.

"Nahnevalo nás to, pretože vieme, že nepovedal nič urážlivé. Je pravda, že začal vehementne protestovať, ale to je v takej situácii normálne. Vôbec tam nebolo nič urážlivé," uviedol Ancelotti.