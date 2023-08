Prestup sa nekoná. Maguire ostáva v Manchestri, chce zabojovať o miesto v zostave

MANCHESTER. Anglický futbalista Harry Maguire neprestúpi z Manchestru United do londýnskeho West Hamu.

Napriek tomu, že oba kluby boli dohodnuté na transfere za približne 30 miliónov libier, 30-ročný obranca sa rozhodol zostať v Manchestri a zabojovať o svoje miesto v zostave.

Maguire prišiel do Manchestru z Leicesteru City v roku 2019. "Červení diabli" vtedy zaňho zaplatili 80 miliónov libier, čo bol až do letného prestupu Joška Gvardiola do Manchestru City najdrahší poplatok za obrancu v histórii.