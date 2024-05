Hancko má za sebou vynikajúcu sezónu. Hrať pod Slotom v Liverpoole by bol preňho sen

Kým u defenzívnej stálice Dávida Hancka je zaradenie do konečnej 26-člennej nominácie na ME v Nemecku neodškriepiteľné, jeho o osem rokov mladší spoluhráč Leo Sauer o ňu bude musieť tvrdo bojovať.

"Prajem mu to, je to vynikajúci tréner svetovej extratriedy predurčený na úspech. Za dva roky ma toho naučil veľa, môžem mu len ďakovať. Pokiaľ by som mohol pokračovať pod jeho vedením v jednom z najlepších klubov na svete, bol by to pre mňa sen.

Klub sa však tiež musí pre mňa rozhodnúť a ja sa zatiaľ sústredím na ME. Ako futbalista by som sa však určite chcel posunúť ďalej, no na to musí zapadnúť do seba veľa vecí," dodal Hancko.

Sauer chce pod novým trénerom hrávať viac

Leo Sauer je v mladom veku v klube i reprezentácii v pozícii čakateľa na šancu. V holandskej lige nastupoval ako náhradník, šancu dostal v 13 zápasoch a pripísal si dva presné zásahy.

"Sezóna bola pre mňa prelomová, dostal som sa do mužského futbalu a posunul som sa dopredu. Strelil som aj prvé góly a zahral si prvýkrát za národný tím. Myslím, že keď som vo Feyenoorde dostal šancu, tak som niečo ukázal. Dúfam, že v novej sezóne pod novým trénerom budem hrávať viac."

V reprezentácii debutoval v marcovom prípravnom súboji v Osle proti domácemu Nórsku (1:1), keď ho tréner Francesco Calzona poslal na trávnik na záverečných osem minút. Dostať sa do záverečnej nominácie na ME vníma Sauer ako výzvu.

"Myslím si, že každý chalan má ambíciu dostať sa na ME. Čas ukáže, či sa mi to podarí. Reprezentovať krajinu je česť. Na ME vo Francúzsku som bol ako fanúšik, veľmi sme si to užili aj s rodinou. Keby som to teraz zažil ako hráč, bol by to určite skvelý zážitok," poznamenal Sauer.