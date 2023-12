Deschamps sa nezúčastní žrebovania skupín v Hamburgu. Dôvod je nepríjemný

PARÍŽ. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa nezúčastní na sobotňajšom žrebovaní skupín ME 2024.

Päťdesiatpäťročný kouč sa začiatkom tohto týždňa podrobil operácii chrbta a v nemeckom Hamburgu ho zastúpi jeho asistent Guy Stephan.

"Nebolo to ľahké rozhodnutie. Je to vždy príjemná udalosť, počas ktorej sa rozprávam so svojimi kolegami.