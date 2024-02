Messi má dôvod na radosť. Tím Miami sa rozrástol o ďalšieho Argentínčana

"Máme veľkú radosť z toho, že do Interu prichádza mladý stredopoliar Federico. Je to sľubný hráč, ktorý dokáže podržať loptu na svojich kopačkách a má dobrý pohyb na ihrisku.

Veríme v jeho potenciál, no cítime, že sa môže okamžite stať silným doplnkom nášho tímu, keďže v roku 2024 túžime po úspechoch," uviedol športový riaditeľ klubu Chris Henderson.

Federico Redondo zatiaľ reprezentoval svoju krajinu iba vo výberoch do 20 či 23 rokov, v novom pôsobisku má šancu zahrať si po boku kapitána seniorského výberu svojej vlasti.

"Som veľmi šťastný, že prichádzam to klubu, ktorý rýchlo rastie. Je to skvelá príležitosť zdieľať hraciu plochu so špičkovými spoluhráčmi," uviedol mladík Redondo po podpise kontraktu.