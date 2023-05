Nastal čas lúčenia. Legendy Barcelony naposledy zamávali fanúšikom v slzách

Je to mimoriadne emotívny deň, keďže to bola aj rozlúčka so Sergiom Busquetsom a Jordim Albom," komentoval kouč Xavi Hernández.

"Sergio a Jordi nám samozrejme budú veľmi chýbať. Boli oporou pre svojich spoluhráčov, ale život ide ďalej, úlohy sa menia a máme tu hráčov, ktorí musia spraviť krok vpred.

Nájsť náhradu za Busquetsa bude absolútnou prioritou, to je zásadné," pokračoval.

FC Barcelona absolvuje celú sezónu 2023/2024 aj úvod tej ďalšej v azyle.

Video: Rozlúčka hráčov Barcelony