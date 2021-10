Pich opäť skóroval, v Poľsku sa to podarilo aj ďalšiemu Slovákovi

Pre stredopoliara Termalice to bol prvý gól v aktuálnom ročníku. Domáci rozhodli o víťazstve v ôsmej minúte nadstaveného času.

/Samuel Štefánik hral do 81. min, dal gól a dostal žltú kartu, Roman Gergel hral do 81. min - Róbert Pich hral do 80. min a strelil gól, brankár Matúš Putnocký bol na lavičke náhradníkov/

Warta Poznaň - Lechia Gdansk 0:2 (0:0)

/Adam Zreľák odohral celý zápas - Dušan Kuciak odchytal celý zápas/

Tabuľka