Dávid Hancko: Liga majstrov? Obrovská výzva, neviem sa dočkať

Slovenský reprezentant DÁVID HANCKO (25) zaznamenal veľký úspech. S Feyenoord Rotterdam vyhral holandský titul. Slávnemu klubu sa to podarilo po šiestich rokoch.

Jasnou výhrou 3:0 nad Go Ahead Eagles ste spečatili zisk majstrovského titulu. Aké emócie prežívate týždeň, dva po veľkom úspechu?

Stále je to nádherné. Po oslavách sme išli na raňajky a v kuchyni stála víťazná trofej. Bol to krásny pocit. Znova nám to pripomenulo, čo sme dokázali.