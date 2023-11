Klub MLS nepozná rozpis zápasov, no vstupenky na Inter Miami už má v predaji

A to bez ohľadu na jeho dátum a čas. Pomaly sa začíname pripravovať na medzisezónne obdobie, preto sme sme dali do predaja obmedzený počet lístkov.

Už počas predchádzajúceho týždňa klub New York Red Bulls pripravil pre svojich priaznivcov špeciálnu akciu, keď do predaja dal limitovaný počet lístkov na svoje úvodné domáce stretnutie v nasledujúcej sezóne plus vstupenku na súboj proti mestskému rivalovi New York City FC.

Detaily ponuky však obsahovali poznámku, že ak bude prvý domáci súboj proti Interu Miami, vstupenka na úvodný domáci zápas sa posunie na nasledujúci duel.