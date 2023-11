Obetoval sa ako Kozák. Šilhavý postúpil na EURO, končí po zrade vlastných

BRATISLAVA. Reprezentácie Slovenska aj Česka úspešne zvládli kvalifikačné boje o postup na EURO 2024. Obe sa ocitli v treťom koši, a teda sa na šampionáte v skupine nestretnú.

Zvládli však psychicky náročnú úlohu. V skupine kvalifikácie totiž mohli iba zlyhať. Podľa expertov mali slabých a priechodných súperov.

„Vzhľadom na to, akú sme mali skupinu, aký je kľúč a aké boli podmienky pre účasť na EURO, tak by bol neúspech, pokiaľ by sme nepostúpili,“ povedal po postupe Slovenska novinár Michal Zeman v podcaste Sportnet špeciál.