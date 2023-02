Rekordná piata trofej pre Real. Mali sme kvalitu, reagoval tréner Ancelotti

Carlo Ancelotti, tréner Realu: "Sme veľmi šťastní. Bol to dobrý zápas, mali sme vpredu veľkú kvalitu. Myslím si, že v ofenzíve predviedli Vinicius, Benzema a Valverde skvelú prácu. Tímu dám teraz pár dní voľna, hoci nejaví známky únavy. Práve naopak."

Toni Kroos, stredopoliar Realu: "Bol to pre nášho súpera zápas života, takže sme to museli zobrať naozaj vážne. Som rád, že sme to zvládli."

/zdroj AFP/