Dostal číslo po Messim. Barcelonu možno opustí hviezdny odchovanec

Talentovaný mladík Ansu Fati, ktorý v tíme „blaugranas“ dostal desiatku po Argentínčanovi Lionelovi Messim, podľa španielskych médií rokuje v závere letného prestupového obdobia o odchode do anglického klubu Tottenham Hotspur.

Fatimu sa nepozdáva slabé herné vyťaženie v barcelonskom tíme. Práve preto s blížiacim sa koncom prestupového obdobia zmenil názor a pristúpil na možnosť odísť do iného klubu.

Podľa webu denníka Marca bol v kontakte s viacerými klubmi, no v najpokročilejšom štádiu sú údajne rokovania s Tottenhamom Hotspur.

Fati by mal do Anglicka odísť na hosťovanie, pričom „Spurs“ by mali pokryť celú hráčovu mzdu.