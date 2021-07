Trénuje ho Nadalov strýko. Najväčší smoliar dosiahol životnú výhru

Osemkrát hral finále na okruhu ATP, no ani v jednom nevyhral ani len set. A pritom patrí k najväčším mladým hviezdam na okruhu.

Dosiahol už viacero veľkých výhier, no aj tak sa pri jeho mene vždy spomína jedna hrozivá štatistika.

LONDÝN, BRATISLAVA. Je známy ako jeden z najväčších smoliarov na okruhu. A pritom, keď hovorí o svojej ambícii vyhrať grandslam, nik to neberie ako frázu.

Po prvý raz však postúpil do grandslamového štvrťfinále.

Duel museli pre dážď dohrávať pod zatiahnutou strechou Kurtu číslo 1. Veľkou zbraňou v zápase mu bolo sedemnásť es. Jeho súper Alexander Zverev naopak nastrieľal takmer neuveriteľných dvadsať dvojchýb.

"Bolo náročné vedieť, že som ho ešte nikdy neporazil. Keď sa pokúšal o obrat, vedel som, že musím pridať. Ak by na kurte neboli fanúšikovia, bolo by to oveľa ťažšie," priznal Auger-Aliassime.

Po tom, čo premenil mečbal, spadol na kolená a vykríkol od radosti. "Myslím, že moja oslava bola veľmi úprimná a jedinečná," hovoril Kanaďan.