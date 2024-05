Berú známe meno. Slováci idú na ME v malom futbale aj s Jendriškom

Do 17-členného kádra ho zaradil hlavný kouč Peter Barnišin. Turnaj sa uskutoční od 1. do 8. júna v Sarajeve a Slováci tam budú obhajovať 5. priečku z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu v Košiciach 2022.

BRATISLAVA. Do nominácie slovenskej reprezentácie v malom futbale na majstrovstvá Európy do Bosny a Hercegoviny sa dostal aj niekdajší futbalový reprezentant Erik Jendrišek.

Barnišin: Boj o miestenky bol ukážkový

"Na turnaji nás čaká veľmi náročná a nevyspytateľná skupina. Dalo by sa povedať, že z každého koša sme dostali toho najnáročnejšieho súpera. My sme však maximálne odhodlaní pobiť sa o úspech.

Boj o hráčske miestenky na šampionát bol od všetkých hráčov naozaj ukážkový a nominácia sa nerodila vôbec ľahko.

Počas kempov a prípravných zápasov reprezentácie sme mali možnosť interakcie s viacerými hráčmi, z ktorých sa vyprofilovala užšia skupina, ktorá najlepšie spĺňa naše očakávania a herný systém, ktorým sa chceme prezentovať.

V kabíne u nás panuje veľmi pozitívna atmosféra a odhodlanie cítiť z každého hráča," povedal tréner Barnišin.

Králik: Jendrišek nám môže veľmi pomôcť

Pre Slovákov to bude jedenásta účasť na kontinentálnom šampionáte.

"Káder prešiel výraznou obmenou. Prípravný turnaj v Galante ukázal, že máme silu sa pobiť aj s najsilnejšími tímami v Európe. Záležať bude, ako sa dokážu hráči vyrovnať s tlakom, pretože je rozdiel medzi prípravným podujatím a vrcholným šampionátom.

Tréner vyberal hráčov podľa vlastného konceptu a podľa toho, ako chcú hrať. V tíme sú behavejší hráči, ktorí sa budú snažiť hrať atraktívny malý futbal," zhodnotil prezident Slovenského zväzu malého futbalu SZMF Peter Králik"

"Erik Jendrišek sa v prípravných kempoch aj v dvoch zápasoch proti Maďarom ukázal ako hráč, ktorý nám môže veľmi pomôcť. Pevne verím, že bude pre tím pridanou hodnotou. Jeho odhodlanie je enormné a ak nastúpi, môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov v zápasoch," doplnil.

Chceli by konečne preniknúť do semifinále

Podľa kapitána tímu Jaroslava Repu bude primárnym cieľom postup zo základnej skupiny.

"Boli by sme však veľmi radi, ak by sa nám konečne podarilo preniknúť do semifinále. Musíme ísť od zápasu k zápasu a nie riešiť, čo by mohlo byť a nejako kalkulovať.

Viesť národný tím ako kapitán znamená pre mňa veľa. Cítim veľkú zodpovednosť voči celému tímu. Veľmi si vážim každý jeden reprezentačný štart a teraz je to ešte vzácnejšie z pozície kapitána,“ uviedol.



Slováci svoj prvý duel na ME absolvujú 1. júna proti Chorvátom, o dva dni neskôr si zmerajú sily so Španielmi a 4. júna ich preveria Česi.