Keď som videl zelené svetlo, skoro som sa zbláznil, vraví víťaz. Kilde opäť druhý

Pre 34-ročného Taliana je to 22. triumf v kariére v SP a osemnásty v zjazde.

"Nevedel som aký mám čas, snažil som sa lyžovať dobre, pekne a čisto. Keď som v cieli videl zelené svetlo, skoro som sa zbláznil. Bolo to veľmi vzrušujúce, skúšal som to tu už roky a nakoniec sa mi to podarilo. Snažil som sa dobre ´skákať´ a myslím, že som tam urobil rozdiel v rýchlosti," povedal Paris v cieli.

VIDEO: Talian Dominik Paris ovládol zjazd vo Val Gardene