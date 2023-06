Po sezóne ukončila kariéru. Ferenčíkovú vyhlásili za najlepšiu florbalistku Slovenska

"Každé ocenenie dosiahnuté v mojej kariére si veľmi vážim a toto je pre mňa ešte o čosi hodnotnejšie, lebo som sa rozhodla ukončiť aktívnu činnosť. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali, a samozrejme mojej rodine, priateľovi, trénerom a spoluhráčkam. Bez nich by to nešlo," uviedla Denisa Ferenčíková, tridsaťjedenročná rodáčka z Tvrdošína, ktorá kariéru skončila ako hráčka českého majstrovského tímu z Vítkovíc.

"Rovnako ako vlani si toto ocenenie veľmi vážim. Teraz má trochu iný náboj, lebo je spojené so ziskom švajčiarskeho titulu. Uznanie patrí spoluhráčom, bez ktorých by som na klubovej ani reprezentačnej úrovni nemohol podávať také výkony. Ďakujem hlavne rodine a blízkym za trvalú podporu,“ povedal Michal Dudovič, dvadsaťštyriročný Košičan pomohol z tímu SV Wiler Ersigen.

Čestné ocenenie za dlhoročný rozvoj klubového florbalu dostali Juraj Dudovič (FaBK ATU Košice) a Pavol Veninger (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava).

Cenu prezidenta SZFB za mimoriadny čin mimo florbalových ihrísk si prevzal iba 12-ročný Dávid Šprtka z FBK AS Trenčín za to pomohol zachrániť život seniora, ktorého počas svojej večernej prechádzky so psom našiel ležiaceho na zemi so zranením hlavy v trenčianskom lesoparku neďaleko domova dôchodcov.

Cenu za čin roka dostala komisia rozhodcov a observerov, ktorej predseda Jakub Kučera podnietil zrieknutie sa odmien arbitrov za jedno ligové kolo v prospech rodín kolegov s deťmi s onkologickou diagnózou.