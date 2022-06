Súboj o zelený dres už dlho nemal takého favorita, vraví komentátor

Určite sú to najväčšie preteky na svete, ale vzhľadom na to, koľko prenosov vysielame na Eurosporte, vrátane menších podujatí či národných šampionátov, tak sú to istým spôsobom "len ďalšie preteky".

Prvýkrát sa Tour de France začne v Dánsku. Je to krajina, ktorá má majstra sveta, víťaza Okolo Flámska, či dvojnásobného víťaza Critérium du Dauphiné. Je to pre Dánov akási odmena za spomenuté úspechy?

Pre samotné Dánsko to bude príležitosť ukázať sa. A či je to odmena? Samozrejme, je prestížne hostiť štart Tour de France, ale určite to nebude lacná záležitosť. Je to jedna z najväčších športových akcií roka, takže určite to odmena je, ale na druhej strane je to aj veľká zodpovednosť.

Tour de France je o úroveň vyššie než ostatné Grand Tour. Či už ide o zázemie alebo organizáciu spojenú s logistikou. Pevne verím, že to Dánsko zvládne, pretože tam je cyklistická kultúra.

Aby som to nejako uzavrel, pre cyklistov je výnimočné, že môžu štartovať doma. Každý Dán sa chce prepracovať do tímu na Tour de France, ale myslím si, že organizátori si oddýchnu, až keď to bude za nimi.