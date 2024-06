Ďalší duel Végh vs. Vémola na Tehelnom poli? Česi by na Slovensko nevycestovali, tvrdí Neruda

Občas chceme, aby vyhral ten jeden bojovník, aby mal príbeh pokračovanie. Ak nie, nevadí. V našom biznise sme si na to zvykli. Robíme všetko pre to, aby sa bojovníci mohli proti sebe postaviť a ľudí to bavilo.

Oktagon skladá veľké príbehy. Potom je to však na samotných borcoch, kto napíše aký príbeh, podľa toho, či zvíťazí. Pre nás to nikdy nie je zlé.

Karlos si zmenil nástupnú pesničku na C’est La Vie od Karla Gotta. Presvedčilo ma to, že ide prehrať a je to jeho rozlúčka. Povedal som si, že škoda, že odíde s prehrou. Nakoniec však vyhral. Nečakal som to.

Bol som za neho veľmi šťastný, pretože je to legenda. Ak by vyhral Attila, radoval by som sa za neho, ale smútil by som, že veľké meno ako Vémola odíde po dvoch prehrách. Všetko sa to zmenilo, keď Karlos uškrtil Attilu v dobrom zápase.

Zaujala aj Véghova fantastická premena. Riešite v organizácii nejaké dopingové kontroly?

Neriešime to, pretože je to veľmi zložité. Chceli sme to zaviesť a komunikovali sme s príslušnými orgánmi alebo súkromnými firmami. Je to však veľmi drahé. Na jeden turnaj by to vyšlo okolo dvadsaťtisíc eur a pri pätnástich turnajoch je to tristotisíc eur ročne.

Nikto by nám to nepreplatil a zároveň by testy pokryli iba určitý súbor látok. Iným látkam by sa dalo vyhnúť. Ďalší problém je ten, že ak by sme dali bojovníkovi zákaz, tak na druhý deň ho zoberie konkurencia.

Kým to nie je ucelená dohoda všetkých promotérov, tak dovtedy to nie je možné vymáhať.

Takto by sme to ale mohli vnímať, že zatvárate pred tým oči.

Nezatvárame pred tým oči, ale sme bezmocní. Snažíme sa šíriť osvetu, že to nie je najlepšia vec, ktorú človek robí, pretože si ubližuje a ničí svoje vlastné telo. Nikto pred tým neskôr neutečie.

Myslím, že veľa bojovníkov to už chápe. Povedal by som, že číslo sa každý rok znižuje. Som za to rád. Je to veľmi nefér, keď sa jeden bojovník svedomito pripraví, dá zo seba všetko a jeho oponent podvádza. Podvedený je aj fanúšik, pretože nevidí, kto je z nich dvoch reálne lepší. Našťastie si myslím, že sa to deje čoraz menej.