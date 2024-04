Výkriky z tribún ma neovplyvnia, väčšina fanúšikov nepozná pravidlá, vraví rozhodkyňa

Presne si to nepamätám, ale lopta určite letela krivo, pretože viem, že ma potom tréner učil ako vyhodiť loptu na rozskok rovno. (smiech)

Pamätáte si na svoj prvý rozskok, vhodili ste loptu do vzduchu bez problémov?

Odvtedy sa venujem rozhodovaniu už štrnástu sezónu. Na začiatku to bolo trochu nepríjemné. Mala som pocit, že ma každý pozoruje a čaká na moje chyby. Ale s podporou rodiny, spoluhráčok a rozhodcovských kolegov som sa postupne do rozhodovania zamilovala.

Už na začiatku sezóny som bola vo výbere dvadsiatich rozhodcov pre kvalifikáciu do regulárnej sezóny ženskej Euroligy 2023/2024, takže som dostávala nominácie na zápasy prakticky každé kolo.

V tejto sezóne ste mali premiéru v prestížnej ženskej Eurolige, kde ste rozhodovali zápas medzi víťazmi ženskej Euroligy a ženského FIBA EuroCupu, Fenerbahce Istanbul - LDLC Asvel Feminin Lyon. Nedávno ste rozhodovali aj ďalší duel Fenerbahce s Avenidou v play off. Ako si na tieto stretnutia spomínate?

Rozhodovali ste aj medzinárodné turnaje, mládežnícke šampionáty, ale aj kvalifikáciu na ženské ME v roku 2023 a ME 2025. Čo vám tieto zápasy dali?

Áno, je to jedna z najvýraznejších výhod. Stretnutie s inou mentalitou, ochutnávanie rôznych jedál a zoznámenie sa s rôznymi kultúrami je neoceniteľný zážitok.

Tréneri či hráči niekedy vybuchnú, aj preto, že neovládajú pravidlá. Potom sa stáva, že si to prenášajú aj do chvíľ po zápase. V Taliansku znamenal koniec zápasu naozaj koniec. Všetci sme si úctivo podali ruky. U nás sa zápas často rieši aj po jeho skončení. Najmä v nižších súťažiach.

Či už to bol manažér alebo tréner tímu, každý nám podal ruku a vyjadril uznanie za našu prácu s úsmevom na tvári. Nikto nás neobviňoval z toho, že prehral. Nikto sa nedožadoval ďalších vysvetlení, prečo zápas dopadol ako dopadol.

Tam som si vždy spravila chuť do basketbalu. Keď tam človek príde, cíti sa byť na palubovke vítaný. A keď sa cez zápas niekomu niečo nepáči, tak si to medzi sebou vydiskutujeme a na záver si podáme ruky. Bežne sa stávalo, že ma po zápase pri odchode pochválili aj rodičia hráčov.

Určite áno, vydrží mi do konca sezóny. (smiech) Zvyčajne som počas Veľkej noci chodievala rozhodovať do Švédska na Scania Cup, niečo ako Nordic championship.

Určite si myslím, že v našej krajine, a možno aj v balkánskych krajinách, si prenášame emócie z jedného zápasu do ďalšieho. Osobne si myslím, že to nie je správne. Je jasne vidieť, keď tréneri venujú našej práci veľkú pozornosť. Rovnako je to vidieť aj v prípade, keď niekto pracuje s mentálnym koučom. Tieto veci sú vždy viditeľné, pretože majú vplyv na výkon hráčov aj trénerov.

Pamätám si, ako nedávno vybuchol na rozhodcov kouč Handlovej Nenad Miloševič, ktorý dostal stopku na dva zápasy. Sú podľa vás podobné tresty dostatočné?

Sankcie sú dané vedením súťaže, pravidlá sú jednotné pre všetkých. Takéto veci sú výhradne v rukách Hracej komisie (HK). Z toho dôvodu mi neprináleží vyjadrovať sa k danej situácii.