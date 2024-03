Keď získal titul, videli to štyri milióny ľudí. Ani futbal nemá šancu, tvrdí tréner

Hneď ako som prišiel na vysokú školu do Bratislavy, dostal som v prvom ročníku ponuku od Evy Kosekovej trénovať na gymnáziu na Bilíkovej. Ona odišla na stáž a ja som mal za ňu zaskočiť. Malo to byť len na mesiac, ale Eva tam zostala dlhšie a ja som pokračoval. Začal som pri juniorkách na Bilíkovej a pomaličky som smeroval k ženskému volejbalu. Je to už dvadsať rokov, čo je pre mňa neuveriteľné. (smiech)

Šiel som na stáž, kde som sa dostal k univerzitnému volejbalu, súčasťou bola kondičná príprava. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo v USA majú veľa nezvyčajných pravidiel. Napríklad také, že libero podáva. Kým u nás je vždy tréner ten, kto zadáva na tréningoch úlohy a má veľmi silnú pozíciu, v Amerike bolo zadávanie úloh a vysvetľovanie - samozrejme, s absolútnym rešpektom - iné. Odohrávalo sa to v akomsi priateľskejšom duchu.

Po Bilíkovej som dostal ponuku byť asistent Mareka Rojka, v Doprastave. Bola to pre mňa vtedy veľká výzva, pretože som prechádzal do „vyššieho“ seniorského volejbalu. Tá práca sa mi páčila, pracovali sme dobre. Možno sme nedosiahli nejaký veľký úspech v lige, ale ak sa dobre pamätám, vyhrali sme vtedy Slovenský aj Československý pohár, ak si dobre pamätám.

Pre mňa to bola veľká zmena a najmä skúsenosť. Zapáčil sa mi tento štýl. Bol som sa pozrieť aj v Ázii, ich štýl mi vôbec nevyhovuje. V lete by som sa mal ísť pozrieť na to, ako pracujú v Brazílii. Na to sa teším. Najdostupnejší je pre nás taliansky volejbal. Tento systém je v Európe asi najviac zaužívaný. Som však zástanca toho, aby sme brali podnety aj z iných krajín.

Veľká. Určite to znamená väčšiu zodpovednosť za rozhodnutia. Druhý tréner väčšinou určí úlohy a môže mať isté úvahy k tréningu. Ale hlavné slovo má vždy prvý tréner. Mal som šťastie, že prišli veľké hračky, ako Biksadská, ktoré k tomu trošku dopomohli. Bolo to tam fajn. Keď som zistil, že je koniec, narýchlo som hľadal miesto a prišla ponuka z Nitry. Tam mi to však veľký zmysel nedávalo. Cítil som, že to nie je niečo, čo by som chcel robiť. Neskôr som cez agenta dostal ponuku do Stuttgartu.

Fungovalo to tam perfektne. Po majstrovskej sezóne sme pomýšľali so ženou nad rodinou, a práve som dostal solídnu ponuku z Grécka. Žiaľbohu, prišla pandémia pre ktorú nebolo možné odohrať obe sezóny. A keďže nebolo jasné, ako to bude pokračovať, vrátil som sa späť do LKS.

Medzi pôsobením v nemeckých tímoch bol strávil rok v Chemiku Police. Je to jeden poľských z top tímov s neobmedzeným rozpočtom. Pôsobil som tam aj ako kondičný tréner, a viedol som hráčky najväčšieho kalibru. Vtedy som vnímal, že by som chcel pôsobiť vo veľkom volejbale.

Na Slovensku, nie som si celkom istý, ale podľa mňa nedosahuje rozpočet možno ani 100-tisíc eur. Pre porovnanie, v Poľsku “len” na mládež dáva volejbalová federácia 40 miliónov eur ročne. Rozpočty v najlepších poľských kluboch sa pohybujú v miliónoch eur. So Slovenskom je to určite neporovnateľné.

Keď sa na Slovensku skončil zápas, do pol hodiny som bol doma. V Poľsku niečo také neexistuje. Pred odchodom domov poskytnete množstvo rozhovorov do televízie, idete na tlačovú konferenciu, rozprávať sa s ľuďmi. Tréner je pod obrovským tlakom médií a fanúšikov. Majitelia klubov majú výhrady aj po zápase, ktorý vyhráte 3:0. Nemáte moc šancí si tu vydýchnuť. Z jednej strany si to užívam, ale je to tiež veľká zodpovednosť a obzvlášť, keď sa nedarí.

Už v prvej sezóne, v ktorej sme skončili na šiestom mieste, ma šokovalo, koľkokrát som bol v televízii, a koľkokrát sme museli chodiť na rôzne akcie. So Slovenskom, ale ani s Nemeckom sa to nedá porovnať.

Začali sme hrávať v obrovskej Atlas aréne, kde na začiatku chodievalo 500 - 600 ľudí. Ku koncu tam už povzbudzovalo 7000 - 8000 fanúšikov, takže to bolo niečo neuveriteľne. Potom postavili novú halu, ktorá bola vždy vypredaná, takže atmosféra v Poľsku je tiež skvelá. Bohužiaľ covid zasiahol do toho tak silno, že si odvtedy radšej ľudia pozrú v televízii, než by prišli haly, čo je veľká škoda.

Keď som pôsobil ako asistent trénera v Doprastave, Lucie tam hrala. Po sezóne, keď som vedel, že idem do Senice, tak sme mali niekoľko spoločných projektov s deťmi v Česku, kde ma pozvali ako trénera. A vlastne takto nejako sme sa dali dokopy. Je to už vlastne 16 - 17 rokov.

Ľuďom, ktorí nemajú s tým skúsenosť, sa to ťažko vysvetľuje. Keď som pôsobil v Loďži, tak nás tam poznal každý. Ľudia nás zastavovali na ulici, fotili sa s nami, pýtali sa, prečo prehrávame, gratulovali nám, keď sme vyhrali. A neplatilo to len v Loďži, ale v celom Poľsku. Dokonca sa mi stalo, že sme sa boli lyžovať a na vrchu nás zastavil fanúšik a chcel si s nami spraviť fotku.

Ako rodičia by sme mu chceli ponúknuť všetky športy. Presne tak, ako to ponúkli mne, keď som bol mladý. Rodičia ma brávali na viacero športov. Som za to vďačný, a práve kvôli nim ovládam prakticky všetky športy, s ničím nemám problém. Moje vnútorné prianie je, aby hral hokej, ale uvidíme, čo si vyberie.

To je jasné, ale s tým sme do toho šli, tak to jednoducho je. Vždy sa nájde niekto s výhradami. Myslím, že sme si to hrou a výsledkami obhájili. Ale tiež nebol nikdy problém byť medzi sebou kritický. Keď neboli výsledky, vedeli sme, že musíme niečo zmeniť.

Stalo sa, že tréneri, ktorí proti nám hrali, sa pýtali: “Ako vám to funguje? Ťažko vás vieme prečítať.” Takže z tohto hráčskeho hľadiska je to plus. Logicky, v šatni to dobrotu celkom nerobí. Vždy som si však vyberal hráčky, ktoré boli charakterovo tvrdé, a ktoré tomuto rozumeli a fungovali bez problémov.

Potom sa naskytla prvýkrát možnosť pôsobiť spolu v jednom klube v Chemiku Police. Bol som tam asistent, takže k nášmu vzťahu neboli žiadne výhrady. Ale v LKS Lodž uý bola ona nahrávačka a ja hlavný tréner. Prirodzene, vždy to má nejaké mínusy. Keď niekto chce do toho rýpať, tak rýpe. My však vieme, že to spojenie fungovalo.

K slovenskej reprezentácii ste sa dostali už v roku 2019 ako asistent trénera Marca Fenoglia na ME v Bratislave. Ako si spomínate na túto spoluprácu? Čo ste sa od trénera Fenoglia naučili?

V prvom rade bola pre mňa veľká motivácia byť opäť so ženskou reprezentáciou. Práca mi dávala zmysel a tím bol dobre zložený. Samotný Fenoglio je tvrdý tréner, ktorý má jasné zásady. Nebolo to v mnohých smeroch ľahké. Viackrát sme museli byť my Slováci tvrdí, aby sme si uhájili pozíciu, lebo Taliani sa nás snažili do niečoho zatlačiť. Bolo to veľmi náročné, ale naučili sme sa rešpektu, pokore a tvrdej práci. Spomínam na to rád. Vyvrcholenie šampionátu bolo niečo neuveriteľné. Aj keď to bolo miestami ťažké, nie je nič, čo by som ľutoval.

V čom na vás tlačili talianski tréneri?

Taliani sú veľmi hrdý národ, majú to v sebe. Sú zvyknutí, že keď nie sú s niekým spokojní, tak ho hneď vymenia a idú ďalej. Ale na Slovensku nemáme také možnosti, sme limitovaní úzkym hráčskym kádrom. Pred šampionátom sa mu nepáčila jedna hráčka, vypýtal si ďalšiu, no museli sme mu vysvetliť, že to nejde tak jednoducho.

Pre Talianov je však niečo takéto ťažko pochopiteľné. Slovenská volejbalová federácia sa nám vždy snažila vytvoriť dobré podmienky vzhľadom na to, aký je u nás volejbal populárny v porovnaní s inými športami, ale oni mali vždy výhrady. Ohŕňali nosom, takže sme ich museli trošku pritlačiť a vysvetliť im, že sú na Slovensku a nie v Taliansku.