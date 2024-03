Slováci spoznali súperov na finálovom turnaji Davisovho pohára. Kapitána žreb nepotešil

LONDÝN. Slovensko nastúpi v C-skupine finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Ču-chaji proti Nemecku, USA a Čile. Rozhodol o tom utorňajší žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Hrať sa bude 10.-15. septembra, najlepšie dva tímy z každej zo štyroch skupín postúpia do novembrovej vyraďovacej fázy v Malage.

Slovenskí tenisti boli pred žrebom v treťom koši spoločne s Francúzmi, Britmi a Belgičanmi, s týmito tímami sa nemohli stretnúť. Z prvého koša im vytiahli Nemcov, z druhého Američanov a zo štvrtého Čile. Slováci sa prebojovali medzi elitnú 16-ku vďaka februárovému víťazstvu 4:0 nad domácim Srbskom na antuke v Kraljeve.

Od vzniku nového formátu súťaže v roku 2019 sa im to podarilo prvýkrát. V Číne hrať nechceli Kapitána slovenského tímu Tibora Tótha výsledok žrebu príliš nepotešil. "Hlavne sme nechceli hrať v Číne, lebo naši fanúšikovia by to mali ďaleko, bohužiaľ to tak vyšlo. Súperov sme si veľmi vyberať nemohli. Všetky tímy disponujú výbornými tenistami. Hrá sa hneď po skončení US Open, takže možno niektoré tímy do Číny nedoletia v najsilnejších zostavách. Je to však až o pol roka, uvidíme, v akej forme budú vtedy naši hráči. Myslím si, že Lukáš Klein prenikne do prvej svetovej stovky. Od Australian Open podáva výborné výkony. Dúfam, že aj ostatní chalani sa chytia na turnajoch," uviedol pre RTVS Tóth.

USA je najsilnejší súper Ani generálnemu sekretárovi Slovenského tenisového zväzu Igorovi Moškovi sa nesplnilo želanie. "Priali sme si hrať v Európe, ktorá by bola pre našich fanúšikov dostupnejšia ako Čína. Z druhého koša nám vyžrebovali najsilnejšieho súpera. Američania majú výborných singlistov i deblistov. O druhé postupové miesto by sme sa mali pobiť s Nemcami a Čiľanmi. Uvidíme, či Nemci nastúpia aj s Alexandrom Zverevom. Bude sa to odvíjať od toho, ako ďaleko sa Sascha dostane na US Open. Lukáš Klein s ním však dokázal odohrať na Australian Open úplne vyrovnaný zápas a na hardoch sa mu darí, čo potvrdil aj v Indian Wells," povedal pre TASR Moška. S Nemcami má slovenský tím priaznivú bilanciu 1:0, v septembri 2003 ich zdolal v baráži o účasť vo svetovej skupine v bratislavskom NTC 3:2. S Američanmi prehral všetky vzájomné zápasy, naposledy na jeseň 2014 v Chicagu 0:5. Čiľanov zdolal v Tóthovej premiére na kapitánskej lavičke v septembri 2021 v Bratislave 3:1. Dva body vtedy získal Norbert Gombos, ktorý zvíťazil nad Nicolasom Jarrym a v dueli tímových jednotiek deklasoval Cristiana Garina.

Zo žrebu nebol nadšený ani nemecký daviscupový kapitán Michael Kohlmann. "Myslím si, že ani pre jednu zo štyroch krajín v našej skupine nie je Čína optimálne dejisko. Najmä pre hráčov to bude náročné, veď prvé zápasy sú c Ču-chaji na programe už v utorok iba dva dni po skončení US Open. Nebude pre nich jednoduché zvyknúť si na iné časové pásmo a podmienky. Vzhľadom na naše výsledky v tejto tímovej súťaži v uplynulých rokoch však nemôžeme mať iný cieľ, ako postúpiť do vyraďovacej časti finálového turnaja v Malage," citovala slová Kohlmanna agentúra DPA.