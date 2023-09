V čom sa Jamrichová najviac zlepšila? Pomáha jej aj hudba Bacha či Mozarta

Semifinále dvojhry i štvorhry na US Open a Wimbledone či deblový titul z Australian Open sú prísľubom toho, že na Slovensku vyrastá ďalšia hráčka, ktorá môže vyhrávať veľké turnaje a patriť k najlepším na svete.

V rozhovore pre Sportnet hovorila aj o svojom raketovom vzostupe, nedávnom vystúpení v New Yorku či netradičnom rituáli pred zápasmi.

Na US Open ste sa prebojovali do semifinále dvojhry i štvorhry. Ako hodnotíte tieto výsledky s odstupom dní?

Určite je to pre mňa veľký úspech, rovnako aj pre celý tím. Z toho posledného zápasu som síce stále sklamaná, ale určite by som turnaj nemala hodnotiť z pohľadu jedného zápasu.

Myslím si, že som ukázala tenisovú kvalitu. Bola som dobre pripravená z fyzickej aj psychickej stránky a celkovo môžem byť spokojná.

Najmä semifinále dvojhry bolo náročné, zápas niekoľkokrát prerušili. Ako ste vnímali, že niekoľko hodín musíte byť v strehu, pretože kedykoľvek sa môže pokračovať?

Prvé prerušenie bolo pre teplo v druhom sete za stavu 3:3. Prekvapilo ma to, pretože určite boli aj teplejšie dni. Na druhej strane bola vysoká vlhkosť.

Každopádne, príliš mi to nepomohlo, keďže som začala rozmýšľať nad tým, ako to mohlo byť. Mala som totiž šance na to, aby som súperke odskočila.