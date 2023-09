Nemecký tenista upozornil rozhodcu na to, že divák spieva nacistickú hymnu

NEW YORK. Nemecký tenista Alexander Zverev si počas osemfinálového zápasu na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi vypočul niečo, čo rozhodne nechcel.

Jeden divák citoval známy príhovor Adolfa Hitlera a dokonca spieval nacistickú hymnu.

Zverev na to upozornil rozhodcu a muža neskôr vyviedla z hľadiska bezpečnostná služba.