Šarapovová si nasilu budovala rešpekt, Serena ho mala prirodzene, vraví Rybáriková

"Je to škoda, keď som hrala štvrťfinále v Toronte, už som bola zranená, mala som predtým za sebou výhru turnaja vo Washingtone.

No mala som problémy s nohou, ale povedala som si, že hrám proti Serene, tak to musím skúsiť. Ale proti Serene to máte ťažké, aj keď ste zdravotne v poriadku, nie to ešte zranený. Bolo to bez šance," spomína si Rybáriková.

Do podobnej situácie sa dostala aj na Roland Garros, kde ju zas trápilo koleno, ale chcela veľmi nastúpiť, bola to ďalšia výnimočná možnosť zahrať si s Williamsovou.

Porazila neporaziteľnú súperku

Naopak, Benčičová hrala s Williamsovou štyrikrát a dvakrát ju zdolala. A v oboch prípadoch to boli veľmi výnimočné momenty.

Obe výhry spája jedno miesto. Toronto.

Prvýkrát ju zdolala v roku 2015. Ako osemnásťročná vyradila legendárnu súperku v semifinále turnaja. Bola to vtedy iba Williamsovej druhá prehra v sezóne (trikrát nenastúpila na zápas, čo sa neráta ako prehra, pozn. red.).

VIDEO: Serena Williamsová a Belinda Benčičová v Toronte 2015