Kondičný tréner Slovenska: Sedenie je novodobé fajčenie, mládež bude mať problém

Keďže intenzita futbalu stúpa, zvyšuje sa tak aj riziko zranení. My robíme všetko preto, aby mohli ísť hráči na maximálny výkon a ohrozenie ich zdravia bolo minimálne.

Spolupracujete so známym kondičným trénerom Slovana Bratislava Romanom Švantnerom. Ako ste sa dostali k slovenskej reprezentácii?

Najviac mi pomohlo, že som sa v roku 2018 stal kondičným trénerom MFK Dukla Banská Bystrica a začal naberať skúsenosti ako kondičný tréner vo futbale. Vtedy to bolo v druholigovom klube a dnes je to klub najvyššej súťaže. Počas tohto obdobia ma významne formoval a stále formuje práve Roman Švantner, ktorý mi odovzdával skúsenosti z futbalu na najvyššej úrovni. Bez Romana by som jednoznačne nebol tam, kde práve som a preto mu patrí veľká vďaka.

Neskôr som sa stal koordinátorom kondičnej prípravy mládeže SFZ, a tak som bol ešte viac na očiach futbalovej verejnosti.

Zo slovenského klubu ste prišli medzi hviezdy svetového formátu. Nebol to pre vás šok? Ako si spomínate na začiatky?

Pred hráčmi, ktorých som dovtedy nestretol, som určite mal rešpekt. Spomeniem mená ako Milan Škriniar, Stanislav Lobotka či Dávid Hancko. Sú to ľudia, pred ktorými treba mať automaticky rešpekt. Za to, čo dosiahli.

V minulosti som však mal možnosť spolupracovať s Róbertom Boženíkom a čiastočne s Jurajom Kuckom, takže tú bariéru som prekonal o niečo ľahšie. Potreboval som jeden, dva zrazy, aby som sa oťukal a už to išlo.