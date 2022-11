Tatar je excelentný, zhodli sa zámorskí novinári. New Jersey dominujú v NHL

To isté sa dá povedať o očakávaných góloch, kde je na čísle 70,5 percent. V praxi to znamená, že keď bol Tatar na ľade v hre 5 proti 5, New Jersey si vytvorili toľko šancí, že by mali streliť 13,4 gólov a inkasovať len 5,6.

Chvála na adresu Tatara zaznieva aj z úst zámorských novinárov:

"Tatar je excelentný," nešetril chválou Bill Spaulding, ktorý pokrýva klub pre MSG Networks. "Od 25. októbra vedie ligu v štatistike +/- a tvorí veľmi veľa víťazných akcií."