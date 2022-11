Chuťovky z NHLky: Slafkovského a jemu podobných v NHL milujú, vraví expert

BRATISLAVA. Juraj Slafkovský počas posledného týždňa plnil titulky športových novín. Žiaľ, nie len pozitívne. Na jednej strane sa po deviatom stretnutí udržal v NHL. Rovnako však v desiatom dueli predčasne opustil zápas po hrubom faule voči Mattovi Luffovi z Detroitu. Ešte predtým, ako sa vrhneme na samotné chuťovky – dvoch kanadských expertov, ktorí sa ako novinári venujú Montrealu Canadiens, som sa tromi otázkami opýtal na Slafkovského pôsobenie v NHL.

Sú nimi Marc Dumont (Montreal Hockey Now) a Jared Book (Habs Eyes on the Prize).

Čakali ste, že si Juraja Slafkovského nechajú v NHL aj po odohratí deviateho duelu? Dumont: Neprekvapilo ma to. Povedali, že od neho chcú, aby sa každým zápasom zlepšoval, a presne to sa mu aj podarilo. Aj keď je najmladším hráčom v NHL, má schopnosť rýchlo vstrebávať informácie a aplikovať nové poznatky v zápasoch, čo tréneri v lige milujú. Takíto hráči sú v tejto lige pokladom. Book: Bol som trochu prekvapený už vtedy, keď sa rozhodli nechať si ho v prvom tíme po kempe, čiže som nečakal, že odohrá viac ako deväť zápasov. Avšak potom, ako sa zotavil zo zranenia, som začal tušiť, že zostane, lebo jeho hra sa zlepšila. Myslíte si, že je dobré rozhodnutie ponechať si ho v NHL, kde hráva menej než by hrával v AHL? Dumont: Ak by ho poslali do AHL, malo by to klady aj zápory. Medzi klady radím, že by dostal viac priestoru na ľade, bol by využívaný v špeciálnych formáciách a hral by proti menšej konkurencii, čo by mu uľahčilo zbieranie bodov.

Vnímam však i negatíva. V NHL ukázal, že napriek nízkemu nasadzovaniu dokáže bodovať, preto by bolo voči nemu nefér, ak by ho poslali nižšie, keď ukázal takýto progres. Ak by strávil dlhší čas v AHL, po návrate do NHL by potreboval adaptačné obdobie. V súčasnosti potrebuje skúsenosti z NHL, nie z AHL. Book: Myslím si, že pokiaľ je toto rozhodnutie aktuálne a nie definitívne, je dobré ho zatiaľ ponechať v NHL. Stále si myslím, že nakoniec pôjde do AHL, aby hral viac, ale nie je to rozhodnutie, ktoré museli Canadiens urobiť nevyhnutne skôr, ako odohral desať zápasov.

Juraj Slafkovský sa teší po strelenom góle v drese Montrealu Canadiens. (Autor: Sportnet - Sébastien Gervais)

Myslíte si, že ho tréneri v Montreale využívajú správne? Dumont: Áno aj nie. Je ľahké kritizovať jeho využívanie vo všeobecnosti. Z forvardov trávi na ľade najmenej času a hrá vo štvrtom útoku bez výraznejšieho priestoru v presilovkách. Ale musíme pamätať na to, že je najmladší hráč v lige, a napriek jeho vyzretosti musí absorbovať veľké množstvo nových informácií za krátky čas. Preto by sa dalo tvrdiť, že pomalý vstup do NHL je rozumný prístup. Ale teraz, keď sa Canadiens rozhodli udržať ho v NHL, zvýšenie minút je nevyhnutonosťou.

Chcú, aby sa stal dominantným a na to bude potrebovať lepších spoluhráčov, viac minút a viac príležitostí. Nemalo by ísť o náhly a výrazný nárast minút, ale o stabilné zvyšovanie času stráveného na ľade. Book: Myslím si, že ho pomaly viac a viac začleňujú a zvyšujú jeho čas. Začal hrávať v presilovkách, čo by mu malo pomôcť získať sebaistotu. Myslím si, že by ho mohli využívať ešte o čosi viac viac, ale tiež chápem, prečo na to radšej idú pomalšie.

1. Slafkovského kariéra má po jubilejnom desiatom stretnutí prvú výraznú škvrnu. Je ňou faul na Matta Luffa, tvrdé narazenie na mantinel. Tento zákrok podľa mňa vôbec nebol nutný. Udial sa v nebezpečnej vzdialenosti od mantinelu a z bezpečnej od brány Montrealu.